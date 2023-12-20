РФ атакує Україну дронами. На Полтавщині уламки впали на житловий будинок

У ніч на 21 грудня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. Уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі на Полтавщині.
Уламки безпілотника впали на Полтавщині
Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, від падіння уламків ніхто не постраждав.
Повітряна тривога в Україні 20 грудня
Ввечері 20 грудня російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників.
Сили ППО на Дніпропетровщині (в Криворізькому та Дніпровському районах) вже збили два безпілотники.
Також у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожих БпЛА типу “Шахед”.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА рухаються з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів. Також ППО працює на Київщині.
Також о 20:48 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".
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