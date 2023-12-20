РФ атакує Україну дронами. На Полтавщині уламки впали на житловий будинок

У ніч на 21 грудня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. Уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі на Полтавщині.

Уламки безпілотника впали на Полтавщині

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, від падіння уламків ніхто не постраждав.

Уже вранці на місці буде працювати профільна комісія, яка зафіксує руйнування. Власники будинку отримують грошову допомогу. Поширити

Повітряна тривога в Україні 20 грудня

Ввечері 20 грудня російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників.

Сили ППО на Дніпропетровщині (в Криворізькому та Дніпровському районах) вже збили два безпілотники.

Також у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони було знищено два ворожих БпЛА типу “Шахед”.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА рухаються з Вінницької у Хмельницьку область з вектором руху на Старокостянтинів. Також ППО працює на Київщині.

Також о 20:48 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинжал".