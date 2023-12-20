РФ атакует Украину дронами. На Полтавщине обломки упали на жилой дом

В ночь на 21 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе Полтавской области.
Обломки беспилотника упали на Полтавщине
Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, от падения обломков никто не пострадал.
Воздушная тревога в Украине 20 декабря
Вечером 20 декабря российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников.
Силы ПВО на Днепропетровщине (в Криворожском и Днепровском районах) уже сбили два беспилотника.
Также в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны были уничтожены два враждебных БпЛА типа "Шахед".
Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские БПЛА двигаются из Винницкой в Хмельницкую область с вектором движения на Староконстантинов. Также ПВО работает в Киевской области.
Также в 20:48 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
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