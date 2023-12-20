РФ атакует Украину дронами. На Полтавщине обломки упали на жилой дом

В ночь на 21 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. Обломки, вероятно, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе Полтавской области.

Обломки беспилотника упали на Полтавщине

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что, по предварительной информации, от падения обломков никто не пострадал.

Уже утром на месте будет работать профильная комиссия, зафиксирующая разрушение. Владельцы дома получают денежную помощь. Поделиться

Воздушная тревога в Украине 20 декабря

Вечером 20 декабря российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников.

Силы ПВО на Днепропетровщине (в Криворожском и Днепровском районах) уже сбили два беспилотника.

Также в небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны были уничтожены два враждебных БпЛА типа "Шахед".

Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские БПЛА двигаются из Винницкой в Хмельницкую область с вектором движения на Староконстантинов. Также ПВО работает в Киевской области.

Также в 20:48 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".