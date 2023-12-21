РФ атакует Украину дронами. В Киеве обломки упали на жилой дом

В ночь на 22 декабря российские оккупанты атакуют Украину ударными дронами. В Киеве и области работает противовоздушная оборона.
Работа ПВО в Киеве 21 декабря
КМВА сообщила о работе ПВО в столице.
Позже там сообщили, что в результате работы ПВО по сбитым враждебным целям в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что обломки упали в Голосеевском районе столицы.
Атака дронов на Украине
По состоянию на 23:30 над Украиной находились 4 группы ударных дронов. Воздушные мылы предупреждают:
Винницкая → курсом на Староконстантинов на Хмельнитчине!
Одесская область → в северном направлении!
Николаевщина → Кировоградщина → курсом на северо-запад!
Киевщина → работает ПВО!
Сумская ОВА уже сообщила, что вечером 21 декабря над областью сбили вражеский БПЛА типа "Шахед".
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