РФ атакує Україну "шахедами". У Дніпрі працює ППО

Атака ударних БПЛА 6 січня

Повітряні сили повідомили про запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська о 20:00.

Наразі загроза застосування ударних БпЛА оголошена в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській областях.

О 20:48 ударні БПЛА знаходилися в районі Дніпра.

Дніпро - перебувайте в укриттях, атака ворожий БпЛА з півдня триває. Поширити

Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак закликав перебувати в укриттях, працюють Сили оборони.

Атаки дронів на Україну

У ніч на 6 січня війська РФ запустили по Україні два «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях.

Загалом за минулий рік Повітряні сили ЗСУ знищили 3800 російських повітряних цілей:

887 крилатих ракет;

15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

41 балістичну ракету іншого типу;

2691 БпЛА типу Shahed;

35 безпілотників Lancet;

131 «Орлан» та інші дрони.