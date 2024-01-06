РФ атакує Україну "шахедами". У Дніпрі працює ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакує Україну "шахедами". У Дніпрі працює ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Ввечері 6 січня російські війська почали атакувати Україну ударними БПЛА. У Дніпрі працює протиповітряна оборона.

Атака ударних БПЛА 6 січня

Повітряні сили повідомили про запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська о 20:00.

Наразі загроза застосування ударних БпЛА оголошена в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській областях.

О 20:48 ударні БПЛА знаходилися в районі Дніпра.

Дніпро - перебувайте в укриттях, атака ворожий БпЛА з півдня триває.

Начальник Дніпропетровської області Сергій Лисак закликав перебувати в укриттях, працюють Сили оборони.

Атаки дронів на Україну

У ніч на 6 січня війська РФ запустили по Україні два «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ - РФ. Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях.

Загалом за минулий рік Повітряні сили ЗСУ знищили 3800 російських повітряних цілей:

  • 887 крилатих ракет;

  • 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

  • 41 балістичну ракету іншого типу;

  • 2691 БпЛА типу Shahed;

  • 35 безпілотників Lancet;

  • 131 «Орлан» та інші дрони.

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