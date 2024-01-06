РФ атакует Украину "шахедами". В Днепре работает ПВО

Вечером 6 января российские войска начали атаковать Украину ударными БПЛА. В Днепре работает противовоздушная оборона.
Атака ударных БПЛА 6 января
Воздушные силы сообщили о запуске ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска в 20:00.
В настоящее время угроза применения ударных БПЛА объявлена в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской областях.
В 20.48 ударные БПЛА находились в районе Днепра.
Начальник Днепропетровской области Сергей Лысак призвал находиться в укрытиях, работают Силы обороны.
Атаки дронов на Украину
В ночь на 6 января войска РФ запустили по Украине два «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ. Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях.
За прошлый год Воздушные силы ВСУ уничтожили 3800 российских воздушных целей:
887 крылатых ракет;
15 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
41 баллистическую ракету другого типа;
2691 БпЛА типа Shahed;
35 беспилотников Lancet;
131 "Орлан" и другие дроны.
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