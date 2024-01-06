РФ атакует Украину "шахедами". В Днепре работает ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атакует Украину "шахедами". В Днепре работает ПВО

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Вечером 6 января российские войска начали атаковать Украину ударными БПЛА. В Днепре работает противовоздушная оборона.

Атака ударных БПЛА 6 января

Воздушные силы сообщили о запуске ударных БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска в 20:00.

В настоящее время угроза применения ударных БПЛА объявлена в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской областях.

В 20.48 ударные БПЛА находились в районе Днепра.

Днепр – находитесь в укрытиях, атака вражеский БпЛА с юга продолжается.

Начальник Днепропетровской области Сергей Лысак призвал находиться в укрытиях, работают Силы обороны.

Атаки дронов на Украину

В ночь на 6 января войска РФ запустили по Украине два «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ. Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях.

За прошлый год Воздушные силы ВСУ уничтожили 3800 российских воздушных целей:

  • 887 крылатых ракет;

  • 15 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

  • 41 баллистическую ракету другого типа;

  • 2691 БпЛА типа Shahed;

  • 35 беспилотников Lancet;

  • 131 "Орлан" и другие дроны.

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