РФ атакувала "шахедами" інфраструктурний обʼєкт на Одещині
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала "шахедами" інфраструктурний обʼєкт на Одещині

Сили оборони півдня України
Шахед

Один з одинадцяти російських "шахедів", якими РФ атакувала Одеську область у ніч на 2 грудня, влучив у об'єкт інфраструктури.

Що відомо про обстріл РФ Одещини

Зазначається, що російські загарбники випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Ворог спрямував дрони з акваторії Чорного моря по прибережних районах Одеської області.

Сили протиповітряної оборони збили в Одеській області 10 ворожих безпілотників. Проте є влучання.

Внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали, - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Одеська область стала однією з пріоритетних цілей ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.

Нічний обстріл України

У ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. В ОВА зазначають, що загиблих та постраждалих немає.

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