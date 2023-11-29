В Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

В Одесі пролунали вибухи
Джерело:  Думська

Увечері, 29 листопада, після оголошення повітряної тривоги на півдні України через загрозу атаки БпЛА злочинної армії РФ, в Одесі пролунали вибухи.  

Що відомо про ситуацію в Одесі та області

Зазначається, що офіційні джерела поки не підтвердили інформацію про вибухи у місті і не назвали їх причин.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ до цього повідомляли про запуск російською окупаційною армією групи ударних БпЛА у напрямку Одеської області.

В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Жителі Одещини, будь ласка, перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги! Це важливо! Ворог запустив у сторону нашого регіону ударні безпілотники, - зазначив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 20:24 захисники попередили про загрозу для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Крім того, о 20:40 в Повітряних силах розповіли про рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморська та Одеси.

Місцеві жителі повідомили о 20:51 про вибухи на Одещині. О дев'ятій вечора на Одещині був повторний вибух.

В Одеській області оголосили про тривогу о 20:15, за хвилину сигнал про небезпеку пролунав і в місті. О 20:17 Повітряні сили поінформували про групу "Шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

Моніторингові канали повідомили, що перші три групи безпілотників збито, але четверта ще летить.

Окрім Одеської області, повітряна тривога є тільки в Луганській області та в Криму.

Що відомо про результати роботи ППО протягом минулої ночі

Минулої ночі загарбники випустили по Україні 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59. Основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.

Внаслідок бойової роботи сил ППО у ніч проти 29 листопада всі ворожі ударні безпілотники було знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя - не досягла бажаної мети.

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