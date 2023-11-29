В Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

Увечері, 29 листопада, після оголошення повітряної тривоги на півдні України через загрозу атаки БпЛА злочинної армії РФ, в Одесі пролунали вибухи.
Що відомо про ситуацію в Одесі та області
Зазначається, що офіційні джерела поки не підтвердили інформацію про вибухи у місті і не назвали їх причин.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ до цього повідомляли про запуск російською окупаційною армією групи ударних БпЛА у напрямку Одеської області.
В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
О 20:24 захисники попередили про загрозу для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
Крім того, о 20:40 в Повітряних силах розповіли про рух ударних БпЛА у напрямку Чорноморська та Одеси.
Місцеві жителі повідомили о 20:51 про вибухи на Одещині. О дев'ятій вечора на Одещині був повторний вибух.
В Одеській області оголосили про тривогу о 20:15, за хвилину сигнал про небезпеку пролунав і в місті. О 20:17 Повітряні сили поінформували про групу "Шахедів" у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
Моніторингові канали повідомили, що перші три групи безпілотників збито, але четверта ще летить.
Окрім Одеської області, повітряна тривога є тільки в Луганській області та в Криму.
Що відомо про результати роботи ППО протягом минулої ночі
Минулої ночі загарбники випустили по Україні 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59. Основним напрямом удару безпілотників була Хмельницька область, ракети цілилися на південь країни.
Внаслідок бойової роботи сил ППО у ніч проти 29 листопада всі ворожі ударні безпілотники було знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
Також знищено дві керовані авіаційні ракети у Миколаївській області. Третя - не досягла бажаної мети.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-