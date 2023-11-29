В Одессе раздались взрывы после объявления воздушной тревоги

Вечером, 29 ноября, после объявления воздушной тревоги на юге Украины из-за угрозы атаки БПЛА преступной армии РФ, в Одессе раздались взрывы.

Что известно о ситуации в Одессе и области

Отмечается, что официальные источники пока не подтвердили информацию о взрывах в городе и не назвали причины.

В командовании Воздушных сил ВСУ ранее сообщали о запуске российской оккупационной армией группы ударных БпЛА в направлении Одесской области.

В регионе была объявлена воздушная тревога.

Жители Одесской области, пожалуйста, находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги! Это важно! Враг запустил в сторону нашего региона ударные беспилотники, – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

В 20.24 защитники предупредили об угрозе для Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, в 20:40 в Воздушных силах рассказали о движении ударных БПЛА в направлении Черноморска и Одессы.

Местные жители сообщили в 20:51 о взрывах в Одесской области. В девять вечера в Одесской области произошел повторный взрыв.

В Одесской области объявили о тревоге в 20:15, через минуту сигнал об опасности раздался и в городе. В 20:17 Воздушные силы проинформировали о группе "Шахедов" в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Мониторинговые каналы сообщили, что первые три группы беспилотников сбиты, но четвертая еще улетает.

Кроме Одесской области, воздушная тревога есть только в Луганской области и Крыму.

Что известно о результатах работы ПВО в течение минувшей ночи

Минувшей ночью захватчики выпустили по Украине 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатых ракеты Х-59. Основным направлением удара беспилотников была Хмельницкая область, ракеты целились на юг страны.

В результате боевой работы сил ПВО в ночь на 29 ноября все вражеские ударные беспилотники были уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты в Николаевской области. Третья – не достигла желаемой цели.