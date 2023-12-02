РФ атаковала "шахедами" инфраструктурный объект в Одесской области

Один из одиннадцати российских "шахедов", которыми РФ атаковала Одесскую область в ночь на 2 декабря, попал в объект инфраструктуры.

Что известно об обстреле РФ Одесщины

Отмечается, что российские захватчики выпустили "шахеды" из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Враг направил дроны из акватории Черного моря по прибрежным районам Одесской области.

Силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области 10 вражеских беспилотников. Однако есть попадания.

В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Люди не пострадали, – говорится в сообщении. Поделиться

Добавим, что Одесская область стала одной из приоритетных целей врага после того, как РФ вышла из "зернового соглашения". Оккупанты обстреливают портовую инфраструктуру, а с приходом холодов и энергосистему.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 2 декабря российская армия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 11 дронов-камикадзе иранской разработки из Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине.

Также оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района. В ОВА отмечают, что погибших и пострадавших нет.