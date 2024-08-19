РФ блокує Signal для відстеження противників режиму Кремля — розвідка Британії
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РФ блокує Signal для відстеження противників режиму Кремля — розвідка Британії

Міноборони Британії
РФ блокує Signal для відстеження противників режиму Кремля — розвідка Британії

Кремль блокує можливості комунікації громадян, які вороже налаштованих стосовно режиму російського диктатора Путіна.

Головні тези:

  • Блокування месенджера Signal в Росії пов'язане з намаганням уряду відстежувати противників режиму Кремля.
  • За даними розвідки Британії, Signal широко використовується російськими журналістами та активістами для обходу електронного моніторингу уряду.
  • Російський уряд також обмежує доступ до YouTube та WhatsApp з метою контролю над інформацією й ЗМІ в країні.
  • РФ розглядає можливість блокування браузера Google разом із системами Android та iOS, поглиблюючи цензуру та контроль над Інтернетом.

Для чого Росія заблокувала месенджер Signal

Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні.

Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Проте деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про операцію України в Курській області, але це вкрай малоймовірно.

Британська розвідка вказує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.

Це відбувається в той час, коли російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації та блокує YouTube та службу обміну повідомленнями WhatsApp. Заходи спрямовані на посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації на Росії, — йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Signal — це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою: Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.

У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.

Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS. 

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