РФ блокує Signal для відстеження противників режиму Кремля — розвідка Британії

Кремль блокує можливості комунікації громадян, які вороже налаштованих стосовно режиму російського диктатора Путіна.
Головні тези:
- Блокування месенджера Signal в Росії пов'язане з намаганням уряду відстежувати противників режиму Кремля.
- За даними розвідки Британії, Signal широко використовується російськими журналістами та активістами для обходу електронного моніторингу уряду.
- Російський уряд також обмежує доступ до YouTube та WhatsApp з метою контролю над інформацією й ЗМІ в країні.
- РФ розглядає можливість блокування браузера Google разом із системами Android та iOS, поглиблюючи цензуру та контроль над Інтернетом.
Для чого Росія заблокувала месенджер Signal
Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні.
Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 August 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dMKKXwAFgP#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B3i0eAgERu
Британська розвідка вказує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.
За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.
Signal — це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою: Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.
У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube
8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.
Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".
Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.
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