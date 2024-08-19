РФ блокує Signal для відстеження противників режиму Кремля — розвідка Британії

Для чого Росія заблокувала месенджер Signal

Як зазначається у зведенні, 9 серпня російські ЗМІ повідомили, що Роскомнадзор заблокував використання зашифрованого месенджера Signal у країні.

Офіційне обґрунтування полягає в тому, що це робиться для "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dMKKXwAFgP#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B3i0eAgERu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2024

Проте деякі коментатори припустили, що заборона спрямована на запобігання розповсюдженню інформації про операцію України в Курській області, але це вкрай малоймовірно. Поширити

Британська розвідка вказує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та активістами опозиції для обходу всеосяжної системи електронного моніторингу російського уряду, насамперед Системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ) ФСБ.

За даними британкою розвідки, у цьому контексті обмеження Signal, ймовірно, спрямоване на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян, вороже налаштованих по відношенню до режиму.

Це відбувається в той час, коли російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації та блокує YouTube та службу обміну повідомленнями WhatsApp. Заходи спрямовані на посилення державного контролю за доступом до ЗМІ та інформації на Росії, — йдеться у повідомленні Міноборони Британії. Поширити

Signal — це програма для обміну повідомленнями. Всі повідомлення зашифровані від пристрою до пристрою: Це означає, що лише відправник та одержувач можуть прочитати повідомлення. Код Signal доступний громадськості.

У Росії та в окупованому Криму не працює YouTube

8 серпня YouTube перестав завантажуватись на комп'ютерах та мобільних пристроях у користувачів на території Росії. Також відеохостинг перестав працювати в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.

Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

Також у Держдумі РФ готуються до блокування браузера Google і разом з ним систем Android та iOS.