РФ блокирует Signal для отслеживания противников режима Кремля — разведка Британии

Зачем Россия заблокировала мессенджер Signal

Как говорится в сводке, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал использование зашифрованного мессенджера Signal в стране.

Официальное обоснование состоит в том, что это делается для "предотвращения использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 19 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dMKKXwAFgP#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/B3i0eAgERu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2024

Однако некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации об операции Украины в Курской области, но это крайне маловероятно. Поделиться

Британская разведка указывает, что Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для обхода всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, прежде всего Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) ФСБ.

По данным британкой разведки, в этом контексте ограничение Signal, вероятно, направлено на расширение возможностей российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму.

Это происходит в то время, когда российское правительство запрещает независимые медиаорганизации и блокирует YouTube и службу обмена сообщениями WhatsApp. Меры направлены на усиление государственного контроля за доступом к СМИ и информации в России, говорится в сообщении Минобороны Британии. Поделиться

Signal — это программа обмена сообщениями. Все сообщения зашифрованы от устройства к устройству: Это означает, что отправитель и получатель могут прочитать сообщения. Код Signal доступен для общественности.

В России и в оккупированном Крыму не работает YouTube

8 августа YouTube перестал загружаться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Также видеохостинг перестал работать в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории.

Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую речевую активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".

Также в Госдуме РФ готовятся к блокировке браузера Google и вместе с ним систем Android и iOS.