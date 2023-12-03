РФ готує нову хвилю дезінформації щодо призупинки обмінів полоненими — названо мету

РФ найближчим часом запустить хвилю дезінформації щодо призупинки обмінів полоненими з метою дестабілізації українського суспільства.
РФ готує дезінформацію щодо обміну полоненими
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що метою дезінформаційної кампанії є дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими.
Там підкреслили, що з літа цього року, незважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони ускладнюють обмін.
Щоб виправдати свою бездіяльність РФ готує звинувачення проти України.
У Штабі додають, що РФ використовує тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.
Намагання РФ виправдатися свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон, особливо під час останніх "мʼясних штурмів".
Нова операція РФ Майдан-3 проти України
Нагадаємо, що РФ розпочала інформаційну атаку «Майдан-3», метою якої є дестабілізація України.
Зокрема, на новий рівень піднімаються болючі питання обмінів військовополонених та ротації військових в зоні бойових дій.
Продовжуються активні інформаційні атаки, спрямовані на зрив процесу мобілізації. Рідних та близьких українських військових провокують на агресивні дії, які додатково розхитують суспільство.
Саме з цією метою Росія заблокувала процес обмінів військовополоненими.
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