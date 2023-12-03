РФ готує нову хвилю дезінформації щодо призупинки обмінів полоненими — названо мету

РФ готує дезінформацію щодо обміну полоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що метою дезінформаційної кампанії є дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які організовують обміни полоненими.

Там підкреслили, що з літа цього року, незважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони ускладнюють обмін.

Щоб виправдати свою бездіяльність РФ готує звинувачення проти України.

Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють. Поширити

У Штабі додають, що РФ використовує тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Поширити

Намагання РФ виправдатися свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон, особливо під час останніх "мʼясних штурмів".

Нова операція РФ Майдан-3 проти України

Нагадаємо, що РФ розпочала інформаційну атаку «Майдан-3», метою якої є дестабілізація України.

Зокрема, на новий рівень піднімаються болючі питання обмінів військовополонених та ротації військових в зоні бойових дій.

Продовжуються активні інформаційні атаки, спрямовані на зрив процесу мобілізації. Рідних та близьких українських військових провокують на агресивні дії, які додатково розхитують суспільство.

Саме з цією метою Росія заблокувала процес обмінів військовополоненими.