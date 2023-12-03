РФ готовит новую волну дезинформации о приостановке обменов пленными — названа цель

РФ в ближайшее время запустит волну дезинформации о приостановке обменов пленными с целью дестабилизации украинского общества.

РФ готовит дезинформацию по обмену пленными

Координационный штаб по обращению с военнопленными предупреждает, что целью дезинформационной кампании является дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, организующим обмены пленными.

Там подчеркнули, что с лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продлению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны усложняют обмен.

Чтобы оправдать свое бездействие, РФ готовит обвинения против Украины.

В частности, Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными готовятся упрекнуть завышение требований по формуле обмена и намерение вернуть военнослужащих всех без исключения подразделений, в том числе тех, к которым российские власти питают особую пропагандистскую ярость. Поделиться

В Штабе добавляют, что РФ использует тему пленных для информационно-психологических операций против украинского общества, особенно против уязвимой категории – семей пленных и пропавших без вести.

С нашей стороны в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, как нам удавалось возвращать домой более 300 наших защитников ежемесячно. Поделиться

Попытки РФ оправдаться свидетельствуют о том, что их мало беспокоит судьба большого количества попавших в плен российских военнопленных, особенно во время последних "мясных штурмов".

Новая операция РФ Майдан-3 против Украины

Напомним, что РФ начала информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.

В частности, на новый уровень поднимаются болезненные вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий.

Продолжаются активные информационные атаки, направленные на срыв мобилизации. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, дополнительно расшатывающие общество.

Именно с этой целью Россия заблокировала процесс обмена военнопленными.