РФ готовит новую волну дезинформации о приостановке обменов пленными — названа цель

РФ в ближайшее время запустит волну дезинформации о приостановке обменов пленными с целью дестабилизации украинского общества.
РФ готовит дезинформацию по обмену пленными
Координационный штаб по обращению с военнопленными предупреждает, что целью дезинформационной кампании является дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества и посеять недоверие к государственным органам, организующим обмены пленными.
Там подчеркнули, что с лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продлению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны усложняют обмен.
Чтобы оправдать свое бездействие, РФ готовит обвинения против Украины.
В Штабе добавляют, что РФ использует тему пленных для информационно-психологических операций против украинского общества, особенно против уязвимой категории – семей пленных и пропавших без вести.
Попытки РФ оправдаться свидетельствуют о том, что их мало беспокоит судьба большого количества попавших в плен российских военнопленных, особенно во время последних "мясных штурмов".
Новая операция РФ Майдан-3 против Украины
Напомним, что РФ начала информационную атаку Майдан-3, целью которой является дестабилизация Украины.
В частности, на новый уровень поднимаются болезненные вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий.
Продолжаются активные информационные атаки, направленные на срыв мобилизации. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, дополнительно расшатывающие общество.
Именно с этой целью Россия заблокировала процесс обмена военнопленными.
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