РФ масовано обстрілює Херсонщину протягом дня — 16 людей отримали поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ масовано обстрілює Херсонщину протягом дня — 16 людей отримали поранення

Херсонська обласна прокуратура
Херсон

За даними слідства, впродовж 19 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу. Поранення отримали 16 людей.

Головні тези:

  • Російська армія обстрілює Херсонщину ствольною артилерією, мінометами та дронами.
  • 16 цивільних осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.
  • Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування відносно воєнних злочинів.

Наслідки російських обстрілів: на Херсонщині 16 поранених цивільних

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей.

  • Вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми.

  • Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей.

  • Від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти атакували дронами Херсон — є поранені
Херсонська МВА
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 людей загинули та 18 поранені внаслідок атак РФ на Херсонщину
Національна поліція України
Нові атаки РФ на Херсонщину - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Під Херсоном авто підірвалося на російській міні — є поранені
Херсонська ОВА
міна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?