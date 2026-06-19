РФ масовано обстрілює Херсонщину протягом дня — 16 людей отримали поранення

За даними слідства, впродовж 19 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу. Поранення отримали 16 людей.
Головні тези:
- Російська армія обстрілює Херсонщину ствольною артилерією, мінометами та дронами.
- 16 цивільних осіб отримали поранення внаслідок обстрілів.
- Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування відносно воєнних злочинів.
Наслідки російських обстрілів: на Херсонщині 16 поранених цивільних
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії впродовж дня постраждало 16 людей.
Вранці росіяни скинули вибухівку з БпЛА поблизу зупинки громадського транспорту. Вісім людей опинилися у зоні ураження снаряду та отримали травми.
Також від атак за допомогою дронів у Херсоні, Чорнобаївці та Інгульці дістали поранень ще п’ять людей.
Від ворожої артилерії у Херсоні травмувались троє містян.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарча споруда, маршрутне таксі, будівля лікарні, автотранспорт.
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