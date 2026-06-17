2 людей загинули та 18 поранені внаслідок атак РФ на Херсонщину
Категорія
Україна
Дата публікації

2 людей загинули та 18 поранені внаслідок атак РФ на Херсонщину

Національна поліція України
Нові атаки РФ на Херсонщину - останні подробиці

17 травня Національна поліція України повідомила про наслідки нових повітряних нападів російських окупантів на Херсонську область. Окрім мирних мешканців регіону, під ворожі удари також потапили поліцейські, медики та комунальники.

Головні тези:

  • Окупанти продовжують завдавати підступні удари по місцях попередніх атак.
  • Це призводить до загибелі та поранень працівників служб, які залучені до ліквідації наслідків російського терору.

Нові атаки РФ на Херсонщину — останні подробиці

Російські загарбники атакували FPV-дроном Вірівку — цей удар обірвав життя 49-річного цивільного, який у той момент знаходився на вулиці.

Білозерку обстріляли з РСЗВ: поранення дістав 61-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, струсом мозку та контузією.

У Чорнобаївці внаслідок FPV-атаки постраждала 41-річна місцева мешканка. У жінки діагностували вибухову й черепно-мозкову травми, контузію та забої грудної клітки.

Вночі в Херсоні у мікрорайоні Житлоселище в результаті атаки FPV-дроном 45-річний чоловік отримав осколкові поранення ніг. Коли йому на допомогу прибула бригада екстреної медичної допомоги, росіяни атакували їх авто. Поранення отримали двоє медиків віком 51 та 62 роки

Ба більше, російські окупанти атакували маршрутний автобус: загинув 25-річний пасажир, ще п’ятеро людей постраждали, серед них — 64-річний водій та поліцейський.

Після прибуття поліції на місце удару ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок скиду вибухівки з БпЛА поранено двох правоохоронців 22 і 32 років.

Армія РФ також продовжили атакувати ті самі райони: за кілька кварталів унаслідок вибуху постраждали троє працівників комунального підприємства.

У Дніпровському районі Херсона через скид із дрона поранено 72-річну жінку.

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