2 человека погибли и 18 ранены в результате атак РФ на Херсонщину

17 мая Национальная полиция Украины сообщила о последствиях новых воздушных нападений российских окупантов на Херсонскую область. Кроме мирных жителей региона, под вражеские удары потопили полицейские, медики и коммунальщики.

Новые атаки РФ на Херсонщину — последние подробности

Российские захватчики атаковали FPV-дроном Веровку — этот удар оборвал жизнь 49-летнего гражданского, который в тот момент находился на улице.

Белозерку обстреляли из РСЗО: ранения получил 61-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, сотрясением мозга и контузией.

В Чернобаевке в результате FPV-атаки пострадала 41-летняя местная жительница. У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ушибы грудной клетки.

Ночью в Херсоне в микрорайоне Жилищный поселок в результате атаки FPV-дроном 45-летний мужчина получил осколочные ранения ног. Когда ему в помощь прибыла бригада экстренной медицинской помощи, россияне атаковали их авто. Ранения получили два медика в возрасте 51 и 62 года. Поделиться

Более того, российские оккупанты атаковали маршрутный автобус: погиб 25-летний пассажир, еще пять человек пострадали, среди них — 64-летний водитель и полицейский.

После прибытия полиции на место удара враг совершил повторную атаку. В результате сброса взрывчатки с БпЛА ранены двое правоохранителей 22 и 32 лет.

Армия РФ также продолжили атаковать те же районы: за несколько кварталов в результате взрыва пострадали трое работников коммунального предприятия.