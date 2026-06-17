2 человека погибли и 18 ранены в результате атак РФ на Херсонщину

17 мая Национальная полиция Украины сообщила о последствиях новых воздушных нападений российских окупантов на Херсонскую область. Кроме мирных жителей региона, под вражеские удары потопили полицейские, медики и коммунальщики.
Главные тезисы
- Оккупанты продолжают наносить коварные удары по местам предварительных атак.
- Это приводит к гибели и ранениям работников служб, которые привлечены к ликвидации последствий российского террора.
Новые атаки РФ на Херсонщину — последние подробности
Российские захватчики атаковали FPV-дроном Веровку — этот удар оборвал жизнь 49-летнего гражданского, который в тот момент находился на улице.
Белозерку обстреляли из РСЗО: ранения получил 61-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, сотрясением мозга и контузией.
В Чернобаевке в результате FPV-атаки пострадала 41-летняя местная жительница. У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ушибы грудной клетки.
Более того, российские оккупанты атаковали маршрутный автобус: погиб 25-летний пассажир, еще пять человек пострадали, среди них — 64-летний водитель и полицейский.
После прибытия полиции на место удара враг совершил повторную атаку. В результате сброса взрывчатки с БпЛА ранены двое правоохранителей 22 и 32 лет.
Армия РФ также продолжили атаковать те же районы: за несколько кварталов в результате взрыва пострадали трое работников коммунального предприятия.
В Днепровском районе Херсона из-за сброса с дрона ранена 72-летняя женщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-