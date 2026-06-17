4 гражданских погибли в результате атак России на Донецкую область

Национальная полиция Украины сообщает, что жертвами новых ударов армии РФ по Донетчине стали 4 мирных жителя региона. Кроме того, еще 17 человек были ранены.
Главные тезисы
- В Николаевке ранены четыре мирных жителя.
- Россия атаковала Дружковку FPV-дроном, что привело к гибели еще одного гражданского.
Россия продолжает терроризировать Донбасс
Российские захватчики покрывали огнем 10 населенных пунктов в регионе.
Как отметили в НПУ, зафиксированы разрушения 166 гражданских объектов. Что важно понимать, из них 144 — жилые дома.
На этот раз под удар попал Славянск — оккупанты сбросили на город «КАБ-250», использовали РСЗО «Смерч» и дроны.
Враг убил троих гражданских, еще 8 людей были ранены.
Кроме того, указано, что еще один человек был ранен в результате попадания БПЛА "Молния-2" в Новобахметьево.
Также утром в 04:15 враг совершил воздушное нападение на Дружковку FPV-дроном — погиб человек.
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