4 гражданских погибли в результате атак России на Донецкую область

Национальная полиция Украины сообщает, что жертвами новых ударов армии РФ по Донетчине стали 4 мирных жителя региона. Кроме того, еще 17 человек были ранены.

Россия продолжает терроризировать Донбасс

Донетчина. Четверо погибших и 17 раненых: полиция задокументировала последствия российских обстрелов, — сказано в официальном заявлении Национальной полиции Украины. Поделиться

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Российские захватчики покрывали огнем 10 населенных пунктов в регионе.

Как отметили в НПУ, зафиксированы разрушения 166 гражданских объектов. Что важно понимать, из них 144 — жилые дома.

На этот раз под удар попал Славянск — оккупанты сбросили на город «КАБ-250», использовали РСЗО «Смерч» и дроны.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Враг убил троих гражданских, еще 8 людей были ранены.

Краматорск выдержал 26 атак: шестью бомбами "КАБ-250", дронами и артиллерией. Четверо человек получили ранения. В Николаевке ранены четыре мирных жителя. Поделиться

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Кроме того, указано, что еще один человек был ранен в результате попадания БПЛА "Молния-2" в Новобахметьево.