Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения солдат РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 июня 2026 года
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Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 16 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили одиннадцать районов сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы и один пункт управления армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1575 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 17 июня 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек;

  • танков — 12 033 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 775 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 44 169 (+51) ед;

  • РСЗО — 1 874 (+2) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 107 994 (+486) ед;

  • специальной техники — 4 303 (+3) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес 94 авиационных удара, сбросив 287 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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