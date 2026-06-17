Силы обороны поразили 11 районов сосредоточения солдат РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 16 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно разгромили одиннадцать районов сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы и один пункт управления армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1575 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 237 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 17 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 386 680 (+1 260) человек;
танков — 12 033 (+7) ед;
боевых бронированных машин — 24 775 (+7) ед;
артиллерийских систем — 44 169 (+51) ед;
РСЗО — 1 874 (+2) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1677 (+10) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 355 593 (+2 052) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 107 994 (+486) ед;
специальной техники — 4 303 (+3) ед.
Кроме того, применил 9872 дрона-камикадзе и осуществил 2800 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
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