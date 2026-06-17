Армия РФ ударила по конно-спортивной школе в Сумской области — погибли кони

Сумская областная военная администрация официально подтвердила атаку российских окупантов на конно-спортивную школу в регионе. Работники заведения не пострадали, однако это воздушное нападение враг лишал жизни животных.

Российские оккупанты атакуют беззащитных животных

С официальным заявлением на этот счет выступил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, минувшей ночью российские захватчики беспилотником ударили по территории конно-спортивной школы Сумской области.

Григоров обратил внимание на то, что враг сознательно и умышленно совершил воздушное нападение на гражданский объект, где каждый день занимались дети — воспитанники школы.

По предварительной информации, работники заведения не пострадали. Удар пришелся по конюшне. К сожалению, есть погибшие лошади. Искренние соболезнования всем, кто переживает эту потерю. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

Кроме того, сообщается, что в результате ударов армии РФ на территории Сумщины 7 человек пострадали.

Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Так, за прошедшие сутки вражеские войска совершили 55 обстрелов по 24 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.