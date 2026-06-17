Армия РФ ударила по конно-спортивной школе в Сумской области — погибли кони

Сумская областная военная администрация официально подтвердила атаку российских окупантов на конно-спортивную школу в регионе. Работники заведения не пострадали, однако это воздушное нападение враг лишал жизни животных.
Главные тезисы
- Враг сознательно и намеренно атаковал гражданский объект, где каждый день занимаются дети.
- Согласно последним данным, погибли три лошади.
Российские оккупанты атакуют беззащитных животных
С официальным заявлением на этот счет выступил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, минувшей ночью российские захватчики беспилотником ударили по территории конно-спортивной школы Сумской области.
Григоров обратил внимание на то, что враг сознательно и умышленно совершил воздушное нападение на гражданский объект, где каждый день занимались дети — воспитанники школы.
Кроме того, сообщается, что в результате ударов армии РФ на территории Сумщины 7 человек пострадали.
Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.
Так, за прошедшие сутки вражеские войска совершили 55 обстрелов по 24 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
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