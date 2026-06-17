Атаки РФ на Славянск и Запорожье оборвали жизнь 4 человек

В результате российского воздушного нападения на Славянск Донецкой области три человека погибли, еще 5 гражданских получили ранения. Кроме того, враг нанес 5 ударов по Запорожью: один человек погиб, семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Повреждено здание Запорожского национального университета.
- Всего в городе под удары врага попали 5 многоэтажных и четыре частных дома.
Атаки РФ на Славянск и Запорожье — какие последствия
Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Славянска, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.
Эта вражеская атака оборвала жизнь 81-летней пенсионерки, а ее муж получил контузию.
Чуть позже армия РФ повторно атаковала населенный пункт, в результате чего получили ранения несовместимые с жизнью двое горожан в возрасте 36 и 37 лет.
Кроме того, указано, что еще четверо гражданских травмированы.
По словам местных властей, окончательные последствия попадания устанавливаются.
В населенном пункте повреждено, по меньшей мере, 117 частных домов.
Также известно, что российские захватчики вечером 16 июня нанесли 5 ударов по Запорожью: один человек погиб, семеро получили ранения.
Повреждены учебное заведение, ТЦ и жилой дом.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал все последствия новой вражеской атаки.
Все нуждающиеся в помощи могут обратиться: городской колл-центр: 15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
Также работает горячая линия Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331630 .
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