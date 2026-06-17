Атаки РФ на Славянск и Запорожье оборвали жизнь 4 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Атаки РФ на Славянск и Запорожье оборвали жизнь 4 человек

Атаки РФ на Славянск и Запорожье - какие последствия
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Источник:  Донецька облдержадміністація

В результате российского воздушного нападения на Славянск Донецкой области три человека погибли, еще 5 гражданских получили ранения. Кроме того, враг нанес 5 ударов по Запорожью: один человек погиб, семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Повреждено здание Запорожского национального университета.
  • Всего в городе под удары врага попали 5 многоэтажных и четыре частных дома.

Атаки РФ на Славянск и Запорожье — какие последствия

Российские захватчики нанесли удар по частному сектору Славянска, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Эта вражеская атака оборвала жизнь 81-летней пенсионерки, а ее муж получил контузию.

Чуть позже армия РФ повторно атаковала населенный пункт, в результате чего получили ранения несовместимые с жизнью двое горожан в возрасте 36 и 37 лет.

Кроме того, указано, что еще четверо гражданских травмированы.

По словам местных властей, окончательные последствия попадания устанавливаются.

В населенном пункте повреждено, по меньшей мере, 117 частных домов.

Также известно, что российские захватчики вечером 16 июня нанесли 5 ударов по Запорожью: один человек погиб, семеро получили ранения.

Повреждены учебное заведение, ТЦ и жилой дом.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал все последствия новой вражеской атаки.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться: городской колл-центр: 15-80

  • (050) 414 15 80

  • (067) 656 15 80

Также работает горячая линия Запорожской ОГА: эвакуация и помощь пострадавшим от вражеских атак +38 0800 331630 .

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