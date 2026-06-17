Атаки РФ на Слов’янськ і Запоріжжя обірвали життя 4 людей

Внаслідок російського повітряного нападу на Слов'янськ Донецької області троє людей загинули, ще 5 цивільних отримали поранення. Окрім того, ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, семеро дістали поранень.
Головні тези:
- Пошкоджена будівля Запорізького національного університету.
- Загалом у місті під удари ворога потрапили 5 багатоповерхових та чотири приватні будинки.
Атаки РФ на Слов’янськ і Запоріжжя — які наслідки
Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Словʼянська, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.
Ця ворожа атака обірвала життя 81-річної пенсіонерки, а її чоловік дістав контузію.
Трохи пізніше армія РФ повторно атакувала населений пункт, внаслідок чого дістали поранення несумісні з життям двоє містян віком 36 та 37 років.
Окрім того, вказано, що ще четверо цивільних травмовано.
За словами місцевої влади, остаточні наслідки влучання встановлюються.
У населеному пункті пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків.
Також відомо, що російські загарбники увечері 16 червня завдали 5 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, семеро дістали поранень.
Пошкоджений навчальний заклад, ТЦ та житловий будинок.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав усі наслідки нової ворожої атак.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: міський кол-центр: 15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
Також працює гаряча лінія Запорізької ОДА: евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак +38 0800 331 630.
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