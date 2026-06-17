Атаки РФ на Слов’янськ і Запоріжжя обірвали життя 4 людей

Внаслідок російського повітряного нападу на Слов'янськ Донецької області троє людей загинули, ще 5 цивільних отримали поранення. Окрім того, ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, семеро дістали поранень.

Атаки РФ на Слов’янськ і Запоріжжя — які наслідки

Російські загарбники завдали удару по приватному сектору Словʼянська, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Ця ворожа атака обірвала життя 81-річної пенсіонерки, а її чоловік дістав контузію.

Трохи пізніше армія РФ повторно атакувала населений пункт, внаслідок чого дістали поранення несумісні з життям двоє містян віком 36 та 37 років.

Окрім того, вказано, що ще четверо цивільних травмовано.

За словами місцевої влади, остаточні наслідки влучання встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено щонайменше 117 приватних будинків.

Також відомо, що російські загарбники увечері 16 червня завдали 5 ударів по Запоріжжю: одна людина загинула, семеро дістали поранень.

Пошкоджений навчальний заклад, ТЦ та житловий будинок.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров показав усі наслідки нової ворожої атак.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: міський кол-центр: 15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Також працює гаряча лінія Запорізької ОДА: евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак +38 0800 331 630.