Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 97 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 97 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел — рф, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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