Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 97 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел — рф, Чауда — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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