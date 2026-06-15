Міноборони РФ вигадало цинічну причину ударів по Києво-Печерській Лаврі
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони РФ вигадало цинічну причину ударів по Києво-Печерській Лаврі

Лавра
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Джерело:  online.ua

Міноборони РФ відзвітувало про масований удар по Україні, цинічно заявивши про влучання по військових цілях.

Головні тези:

  • Міноборони РФ здійснило масовані удари по Києву, Харкову та Дніпру, цинічно заявляючи про влучання по військових цілях.
  • Удари застосовувалися з повітря, землі та моря, використовувалися ударні безпілотники.
  • Російське Міноборони вигадало некоректні причини влучання по Києво-Печерській Лаврі, намагаючись винести вину на українську протиповітряну оборону.

Росія бреше про причини ударів по Києву

Про це заявило Міністерство оборони Росії.

Так, російські збройні силинібито завдали масованого удару "високоточною зброєю" по Києву, Харкову та Дніпру. Метою, за їхніми словами, були об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми та центри комплектування армії.

Для атаки, згідно з їхніми заявами, застосовувалася зброя повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники.

Влучання по Києво-Печерській лаврі відомство в РФ цинічно пояснило, що нібито ракета комплексу "Патріот" потрапила до Лаври — тобто, за версією окупантів, у пам'ятку вдарила українська протиповітряна оборона.

Однією з причин некоректної роботи даного комплексу могло стати те, що країни Заходу передали київському режиму ракети зі строками придатності, що минув, цинічно заявили у РФ.

Про влучання по кіностудії імені Олександра Довженка та терміналу "Нової пошти" Міноборони Росії заявило, що у першій локації нібито збирали дрони, а на "Новій пошті" зберігались товари подвійного призначення.

Так, Міноборони країни-агресорки похвалилося міфічним ураженням таких підприємств:

  • АТ «Київський завод «Радар», який здійснює розробку та виробництво комплектуючих для безпілотних літальних апаратів великої дальності, а також виробництво та ремонт радіолокаційних систем військового призначення;

  • ТОВ «Беспілотні технології», що здійснює великовузлове складання з іноземних комплектуючих ударних БпЛА великої дальності;

  • АТ «Завод Маяк», що виробляє бойові частини для БпЛА та стартових прискорювачів для крилатих ракет «Фламінго»;

  • «Київський державний завод «Буревісник», що виробляє БПЛА великої та середньої дальності, а також радіолокаційну техніку для ЗСУ;

  • ТОВ «Укр Армо Тех», що здійснює складання бойових частин (боєприпасів) для БпЛА та ракет різного типу;

  • «Київський агрегатний завод» та «Авіаремонтний завод №410 цивільної авіації», які здійснюють виробництво повітряних та космічних літальних апаратів, випуск та ремонт авіаційних турбореактивних двигунів, а також комплектуючих для БПЛА великої та середньої дальності;

  • ПрАТ «Дніпровський завод електромеханічного обладнання», промислові підприємства у місті Харків «Грінхаус Солюшн» та ТОВ «ДТ-1 груп», що проводять складання бойових частин для БпЛА та ракет різного типу.

Крім того, нібито завдано поразки військовим аеродромам Васильків, Умань, Черкаси та Червона Слобідка, а також територіальним центрам комплектування у місті Києві.

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