Злочин проти людства. Успенський собор Києво-Печерської Лаври горів після атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Злочин проти людства. Успенський собор Києво-Печерської Лаври горів після атаки РФ

ДСНС України
Києво-Печерська Лавра
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У Києві на території Києво-Печерської Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Унаслідок атаки РФ горів Успенський собор.

Головні тези:

  • Атака РФ на Успенський собор є злочином проти людства та світової культурної спадщини.
  • Ліквідація наслідків атаки РФ на Києво-Печерську Лавру вимагає об'єднаних зусиль рятувальників та місцевих служб.

Росія атакувала Києво-Печерську Лавру: горів Успенський собор

Зокрема, виникла пожежа даху Успенського собору на площі близько 800 кв. м.

Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м.

На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна спецтехніка ДСНС.

О 8.35 пожежа була ліквідована силами ДСНС.

За попередніми даними міської влади, займання виникло внаслідок прямого влучання. Рятувальники локалізовували пожежу на даху собору, а фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань на території об’єкта, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під міжнародним захистом.

Успенський собор

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній назвав атаку Росії черговим злочином проти людяності, історичної спадщини та християнських цінностей. Він також поставив питання щодо необхідності більш рішучих дій міжнародної спільноти для припинення російського терору.

Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, аби світ усвідомив, що слід рішуче діяти, аби російський терор проти України і самих принципів миру припинився?

Митрополіт Епіфаній

Митрополіт Епіфаній

Предстоятель ПЦУ

Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна відреагувала на черговий злочин росіян.

Успенський собор

Дуже важка новина. Росія атакувала територію Києво-Печерської лаври — об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найвизначніших духовних і культурних пам'яток України та світу. Йдеться не лише про Україну. Йдеться про спадщину, яка належить усьому людству. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує цілеспрямовано атакувати українців та світову культурну спадщину.

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