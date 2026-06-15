Злочин проти людства. Успенський собор Києво-Печерської Лаври горів після атаки РФ

У Києві на території Києво-Печерської Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Унаслідок атаки РФ горів Успенський собор.
Головні тези:
- Атака РФ на Успенський собор є злочином проти людства та світової культурної спадщини.
- Ліквідація наслідків атаки РФ на Києво-Печерську Лавру вимагає об'єднаних зусиль рятувальників та місцевих служб.
Росія атакувала Києво-Печерську Лавру: горів Успенський собор
Зокрема, виникла пожежа даху Успенського собору на площі близько 800 кв. м.
На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна спецтехніка ДСНС.
О 8.35 пожежа була ліквідована силами ДСНС.
За попередніми даними міської влади, займання виникло внаслідок прямого влучання. Рятувальники локалізовували пожежу на даху собору, а фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань на території об’єкта, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під міжнародним захистом.
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній назвав атаку Росії черговим злочином проти людяності, історичної спадщини та християнських цінностей. Він також поставив питання щодо необхідності більш рішучих дій міжнародної спільноти для припинення російського терору.
Віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна відреагувала на черговий злочин росіян.
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