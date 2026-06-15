Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ

ДСНС Украины
собор
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В Киеве на территории Киево-Печерской Лавры идет ликвидация последствий российских ударов. В результате атаки РФ горел Успенский собор.

Главные тезисы

  • Атака РФ на Успенский собор является преступлением против человечества и мирового культурного наследия.
  • Ликвидация последствий требует совместных усилий спасателей и местных служб.
  • Митрополит Эпифаний назвал атаку России очередным преступлением против человечности, исторического наследия и христианских ценностей.

Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру: горел Успенский собор

В частности, возник пожар крыши Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» на площади 1000 кв. м.

На местах работают спасатели и все службы города, привлечена необходимая спецтехника ГСЧС.

В 8.35 пожар был ликвидирован силами ГСЧС.

По предварительным данным городских властей, возгорание возникло в результате прямого попадания. Спасатели локализовали пожар на крыше собора, а специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта и находится под международной защитой.

Успенский собор

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний назвал атаку России очередным преступлением против человечности, исторического наследия и христианских ценностей. Он также задал вопрос о необходимости более решительных действий международного сообщества для прекращения российского террора.

Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился?

Митрополит Эпифаний

Митрополит Эпифаний

Предстоятель ВТО

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная отреагировала на очередное преступление россиян.

Успенский собор

Очень трудная новость. Россия атаковала территорию Киево-Печерской лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых выдающихся духовных и культурных памятников Украины и мира. Речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, которое принадлежит всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие.

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