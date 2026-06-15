Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ

В Киеве на территории Киево-Печерской Лавры идет ликвидация последствий российских ударов. В результате атаки РФ горел Успенский собор.
Главные тезисы
- Атака РФ на Успенский собор является преступлением против человечества и мирового культурного наследия.
- Ликвидация последствий требует совместных усилий спасателей и местных служб.
- Митрополит Эпифаний назвал атаку России очередным преступлением против человечности, исторического наследия и христианских ценностей.
Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру: горел Успенский собор
В частности, возник пожар крыши Успенского собора на площади около 800 кв. м.
На местах работают спасатели и все службы города, привлечена необходимая спецтехника ГСЧС.
В 8.35 пожар был ликвидирован силами ГСЧС.
По предварительным данным городских властей, возгорание возникло в результате прямого попадания. Спасатели локализовали пожар на крыше собора, а специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта и находится под международной защитой.
Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний назвал атаку России очередным преступлением против человечности, исторического наследия и христианских ценностей. Он также задал вопрос о необходимости более решительных действий международного сообщества для прекращения российского террора.
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная отреагировала на очередное преступление россиян.
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