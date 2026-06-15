Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ

В Киеве на территории Киево-Печерской Лавры идет ликвидация последствий российских ударов. В результате атаки РФ горел Успенский собор.

Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру: горел Успенский собор

В частности, возник пожар крыши Успенского собора на площади около 800 кв. м.

Кроме того, произошло возгорание здания Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» на площади 1000 кв. м. Поделиться

На местах работают спасатели и все службы города, привлечена необходимая спецтехника ГСЧС.

В 8.35 пожар был ликвидирован силами ГСЧС.

По предварительным данным городских властей, возгорание возникло в результате прямого попадания. Спасатели локализовали пожар на крыше собора, а специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений на территории входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО объекта и находится под международной защитой.

Успенский собор

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Успенский собор