Россия массированно атаковала Киев — четверо погибших и 30 пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Киев — четверо погибших и 30 пострадавших

ДСНС Украины
Киев
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В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки 15 июня возросло до 30, четверо погибших.

Главные тезисы

  • Четверо погибших и 30 пострадавших в результате массированной атаки России на Киев.
  • Российская атака направлена на уничтожение украинской культурной идентичности через разрушение исторических и художественных объектов.

Комбинированная атака РФ по Киеву: 4 погибших

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет.

Эпицентром атаки РФ стал Киев. В результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью почти 6000 квадратных метров. Работы длятся на 6 локациях.

Киево-Печерская Лавра

Более 1200 спасателей ГСЧС и полицейских привлечены в столице к ликвидационным мерам. Прибыли силы отрядов оперативного реагирования. Масштабные очаги возгорания гасит авиация ГСЧС.

В столице погибли 4 человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки раненых. По меньшей мере, 26 жилых домов повреждены.

Сегодняшняя атака преследовала цель не только убить и ранить гражданских. оккупанты направили дроны и ракеты против истории, религии, искусства и образования.

В Киеве повреждена академия и детский сад, разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко.

Кадры охваченного огнем Успенского собора ужасают. 0 8:35 силами ГСЧС пожар на крыше храма ликвидирован.

В то время, когда спасатели пытались погасить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом — по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу «Художественный арсенал».

Ударами по жилым домам россия в очередной раз терроризирует гражданских. Разрушением культурного и исторического достояния в очередной раз доказывает: главная ее цель — уничтожение украинской идентичности.

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