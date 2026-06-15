Россия массированно атаковала Киев — четверо погибших и 30 пострадавших

В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки 15 июня возросло до 30, четверо погибших.
Главные тезисы
- Четверо погибших и 30 пострадавших в результате массированной атаки России на Киев.
- Российская атака направлена на уничтожение украинской культурной идентичности через разрушение исторических и художественных объектов.
Комбинированная атака РФ по Киеву: 4 погибших
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет.
Эпицентром атаки РФ стал Киев. В результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью почти 6000 квадратных метров. Работы длятся на 6 локациях.
В столице погибли 4 человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки раненых. По меньшей мере, 26 жилых домов повреждены.
Сегодняшняя атака преследовала цель не только убить и ранить гражданских. оккупанты направили дроны и ракеты против истории, религии, искусства и образования.
В Киеве повреждена академия и детский сад, разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко.
Кадры охваченного огнем Успенского собора ужасают. 0 8:35 силами ГСЧС пожар на крыше храма ликвидирован.
В то время, когда спасатели пытались погасить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом — по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу «Художественный арсенал».
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