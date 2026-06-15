Росія масовано атакувала Київ — четверо загиблих і 30 постраждалих

У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 30, четверо загиблих.

Комбінована атака РФ по Києву: 4 загиблих

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років.

Епіцентром атаки РФ став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях.

Києво-Печерська Лавра

Понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС. Поширити

У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти.

У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. 0 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано.

В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч — по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал».