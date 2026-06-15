Росія масовано атакувала Київ — четверо загиблих і 30 постраждалих

У Києві кількість постраждалих внаслідок масованої російської атаки 15 червня зросла до 30, четверо загиблих.
Головні тези:
- Четверо людей загинуло, а 30 постраждали внаслідок масованої російської атаки на Київ.
- Унаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів.
- Окупанти направили свої удари на історичні та мистецькі об’єкти, що свідчить про їхнє бажання знищити українську ідентичність.
Комбінована атака РФ по Києву: 4 загиблих
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Кількість потерпілих зросла до 30 осіб, серед них — двоє дітей 5 та 6 років.
Епіцентром атаки РФ став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях.
У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.
Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти.
У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.
Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. 0 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано.
В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч — по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал».
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