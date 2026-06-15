Росія знищила будівлі та унікальну колекцію костюмів Кіностудії Довженка

У кіностудії Довженка було близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу, повідомила міністерка культури Тетяна Бережна

Росія зруйнувала кіностудію Довженка у Києві

У ніч на 15 червня росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, в результаті чого знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України. Поширити

За словами посадовиці, виникла пожежа, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси й будівлі кіностудії.

Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.

Вона наголосила, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу. Поширити

На сторінці у Facebook Кіностудія показала фото з наслідками атаки.