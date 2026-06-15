Росія знищила будівлі та унікальну колекцію костюмів Кіностудії Довженка

У кіностудії Довженка було близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу, повідомила міністерка культури Тетяна Бережна
Головні тези:
- Росія знищила близько ста тисяч костюмів та три мільйони одиниць різноманітного одягу в кіностудії Довженка.
- Агресивна атака на культурну інституцію є спробою пошкодити українську ідентичність та пам'ять.
Росія зруйнувала кіностудію Довженка у Києві
У ніч на 15 червня росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, в результаті чого знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.
За словами посадовиці, виникла пожежа, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси й будівлі кіностудії.
Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.
Вона наголосила, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.
На сторінці у Facebook Кіностудія показала фото з наслідками атаки.
Країна-терористка продовжує воювати з Кіностудією О. Довженка. Зруйнованого костюмерний цех і решта будівель.
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