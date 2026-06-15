Росія знищила будівлі та унікальну колекцію костюмів Кіностудії Довженка
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія знищила будівлі та унікальну колекцію костюмів Кіностудії Довженка

Кіностудія
Джерело:  online.ua

У кіностудії Довженка було близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу, повідомила міністерка культури Тетяна Бережна

Головні тези:

  • Росія знищила близько ста тисяч костюмів та три мільйони одиниць різноманітного одягу в кіностудії Довженка.
  • Агресивна атака на культурну інституцію є спробою пошкодити українську ідентичність та пам'ять.

Росія зруйнувала кіностудію Довженка у Києві

У ніч на 15 червня росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, в результаті чого знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Ще один надзвичайно важкий злочин росіян проти української культури. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві. Одну з найстаріших кіностудій України.

За словами посадовиці, виникла пожежа, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси й будівлі кіностудії.

Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.

Вона наголосила, що на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Знищення культурних осередків є спробою завдати удару по пам'яті, історії та самобутності українського народу.

На сторінці у Facebook Кіностудія показала фото з наслідками атаки.

Країна-терористка продовжує воювати з Кіностудією О. Довженка. Зруйнованого костюмерний цех і решта будівель.

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