Відповідь на атаку РФ буде — Зеленський у Києво-Печерській Лаврі

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що відповідь на сьогоднішню масовану атаку буде.

Зеленський приїхав до Києво-Печерської Лаври

На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: «А ми ще скажемо».

На думку глави держави, росіяни невипадково влаштували масований удар по Україні саме після того, як Путін привітав президента США Дональда Трампа із днем народження.

Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети — ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа. Володимир Зеленський Президент України

Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили б питання про масований удар.