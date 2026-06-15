Відповідь на атаку РФ буде — Зеленський у Києво-Печерській Лаврі

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що відповідь на сьогоднішню масовану атаку буде.
Головні тези:
- Президент Зеленський заявив про готовність відповісти на масовану атаку РФ, обіцяючи відмістити агресію.
- Зеленський вказав на цинізм Росії, яка здійснила удар по Україні після привітання Путіна Трампа із днем народження.
Зеленський приїхав до Києво-Печерської Лаври
На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: «А ми ще скажемо».
На думку глави держави, росіяни невипадково влаштували масований удар по Україні саме після того, як Путін привітав президента США Дональда Трампа із днем народження.
Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили б питання про масований удар.
Сьогодні вночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ.
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