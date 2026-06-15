Відповідь на атаку РФ буде — Зеленський у Києво-Печерській Лаврі
Категорія
Україна
Дата публікації

Відповідь на атаку РФ буде — Зеленський у Києво-Печерській Лаврі

Зеленський
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Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що відповідь на сьогоднішню масовану атаку буде.

Головні тези:

  • Президент Зеленський заявив про готовність відповісти на масовану атаку РФ, обіцяючи відмістити агресію.
  • Зеленський вказав на цинізм Росії, яка здійснила удар по Україні після привітання Путіна Трампа із днем народження.

Зеленський приїхав до Києво-Печерської Лаври

На запитання журналіста, що б він сказав Володимиру Путіну після цієї атаки, Зеленський відповів: «А ми ще скажемо».

На думку глави держави, росіяни невипадково влаштували масований удар по Україні саме після того, як Путін привітав президента США Дональда Трампа із днем народження.

Він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього завдав масованого удару по Україні. Я думаю, невипадково кілька днів вони не тільки збирали ракети — ми бачили, що вони мають відповідні сили, вони чекали, щоб не зробити це до привітання президента Трампа.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Інакше, за його словами, команда президента США і він сам поставили б питання про масований удар.

Сьогодні вночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували країну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ.

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