Масований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого нічного удару ворога: у лікарні померла одна з постраждалих. Наразі відомо про 34 поранених.

У Києві вже 5 жертв масованого удару РФ

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога.

Загалом відомо про 34 постраждали, з них 2 дитини.

Рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври, площею близько 800 кв м, та Мистецького арсеналу, площею 1000 кв м, які виникли через російські удари по столиці