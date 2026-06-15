Масований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого нічного удару ворога: у лікарні померла одна з постраждалих. Наразі відомо про 34 поранених.
Головні тези:
- Кількість загиблих та поранених у Києві зросла внаслідок масованого удару РФ.
- Учасники атаки пошкодили об'єкти цивільної та житлової інфраструктури, спричинивши пожежі на території міста.
У Києві вже 5 жертв масованого удару РФ
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога.
Загалом відомо про 34 постраждали, з них 2 дитини.
Рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври, площею близько 800 кв м, та Мистецького арсеналу, площею 1000 кв м, які виникли через російські удари по столиці
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-