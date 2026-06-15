Масований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Масований удар РФ по Києву — кількість загиблих і поранених зросла

ДСНС України
Лавра

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованого нічного удару ворога: у лікарні померла одна з постраждалих. Наразі відомо про 34 поранених.

Головні тези:

  • Кількість загиблих та поранених у Києві зросла внаслідок масованого удару РФ.
  • Учасники атаки пошкодили об'єкти цивільної та житлової інфраструктури, спричинивши пожежі на території міста.

У Києві вже 5 жертв масованого удару РФ

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога.

Загалом відомо про 34 постраждали, з них 2 дитини.

Рятувальники ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври, площею близько 800 кв м, та Мистецького арсеналу, площею 1000 кв м, які виникли через російські удари по столиці

Наразі ліквідація наслідків триває ще на трьох локаціях, де росіяни уразили об’єкти цивільної та житлової інфраструктури міста. Інформація оновлюється.

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