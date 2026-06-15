Массированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло

В Киеве выросло количество погибших в результате массированного ночного удара врага: в больнице скончалась одна из пострадавших. Сейчас известно о 34 раненых.

В Киеве уже 5 жертв массированного удара РФ

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Одна из находившихся в тяжелом состоянии пострадавших скончалась в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага.

Всего известно о 34 пострадавших, из них 2 ребенка.

Спасатели ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры, площадью около 800 кв м, и Художественного арсенала, площадью 1000 кв м, возникших из-за российских ударов по столице