Массированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло

В Киеве выросло количество погибших в результате массированного ночного удара врага: в больнице скончалась одна из пострадавших. Сейчас известно о 34 раненых.
Главные тезисы
- Количество погибших и раненых в Киеве возросло из-за массированного удара РФ.
- Участники атаки нанесли ущерб объектам гражданской и жилой инфраструктуры, вызвав пожары.
В Киеве уже 5 жертв массированного удара РФ
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Одна из находившихся в тяжелом состоянии пострадавших скончалась в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага.
Всего известно о 34 пострадавших, из них 2 ребенка.
Спасатели ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры, площадью около 800 кв м, и Художественного арсенала, площадью 1000 кв м, возникших из-за российских ударов по столице
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-