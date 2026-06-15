Массированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло

ДСНС Украины
Киев
Читати українською

В Киеве выросло количество погибших в результате массированного ночного удара врага: в больнице скончалась одна из пострадавших. Сейчас известно о 34 раненых.

Главные тезисы

  • Количество погибших и раненых в Киеве возросло из-за массированного удара РФ.
  • Участники атаки нанесли ущерб объектам гражданской и жилой инфраструктуры, вызвав пожары.

В Киеве уже 5 жертв массированного удара РФ

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Одна из находившихся в тяжелом состоянии пострадавших скончалась в больнице. 5 жертв в столице в результате массированной атаки врага.

Всего известно о 34 пострадавших, из них 2 ребенка.

Спасатели ликвидировали пожары на территории Киево-Печерской лавры, площадью около 800 кв м, и Художественного арсенала, площадью 1000 кв м, возникших из-за российских ударов по столице

Пока ликвидация последствий продолжается еще на трех локациях, где россияне поразили объекты гражданской и жилищной инфраструктуры города. Информация обновляется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили 7 человек в Херсоне, Киевской и Днепровской областях
ДСНС Украины
Последствия атак России на Украину 4-5 июня
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев — четверо погибших и 30 пострадавших
ДСНС Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ
ДСНС Украины
собор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?