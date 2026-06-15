Ответ на атаку РФ будет — Зеленский в Киево-Печерской Лавре

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Киево-Печерской лавре, заверил, что ответ на массированную атаку сегодня будет.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский готов ответить на массированную атаку со стороны РФ, подчеркивая готовность отместить за агрессию.
- Президент Украины обвиняет Россию в циничном ударе после поздравления Путина Трампа с днем рождения.
Зеленский приехал в Киево-Печерскую Лавру
На вопрос журналиста, что он сказал бы Владимиру Путину после этой атаки, Зеленский ответил: «А мы еще скажем».
По мнению главы государства, россияне не случайно устроили массированный удар по Украине именно после того, как Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения.
Иначе, по его словам, команда президента США и он сам задали бы вопрос о массированном ударе.
Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали страну с вечера 14 июня. Основным направлением удара стал Киев.
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