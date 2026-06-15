Ответ на атаку РФ будет — Зеленский в Киево-Печерской Лавре
Категория
Украина
Дата публикации

Ответ на атаку РФ будет — Зеленский в Киево-Печерской Лавре

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Киево-Печерской лавре, заверил, что ответ на массированную атаку сегодня будет.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский готов ответить на массированную атаку со стороны РФ, подчеркивая готовность отместить за агрессию.
  • Президент Украины обвиняет Россию в циничном ударе после поздравления Путина Трампа с днем рождения.

Зеленский приехал в Киево-Печерскую Лавру

На вопрос журналиста, что он сказал бы Владимиру Путину после этой атаки, Зеленский ответил: «А мы еще скажем».

По мнению главы государства, россияне не случайно устроили массированный удар по Украине именно после того, как Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения.

Он, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента Соединенных Штатов и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, неслучайно несколько дней они не только собирали ракеты — мы видели, что у них есть соответствующие силы, они ждали, чтобы не сделать это до поздравления президента Трампа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Иначе, по его словам, команда президента США и он сам задали бы вопрос о массированном ударе.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны обезвредили 50 ракет и 582 беспилотника, которыми российские захватчики атаковали страну с вечера 14 июня. Основным направлением удара стал Киев.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Киев — четверо погибших и 30 пострадавших
ДСНС Украины
Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Преступление против человечества. Успенский собор Киево-Печерской Лавры горел после атаки РФ
ДСНС Украины
собор
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированный удар РФ по Киеву — количество погибших и раненых возросло
ДСНС Украины
Киев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?