Ответ на атаку РФ будет — Зеленский в Киево-Печерской Лавре

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Киево-Печерской лавре, заверил, что ответ на массированную атаку сегодня будет.

Зеленский приехал в Киево-Печерскую Лавру

На вопрос журналиста, что он сказал бы Владимиру Путину после этой атаки, Зеленский ответил: «А мы еще скажем».

По мнению главы государства, россияне не случайно устроили массированный удар по Украине именно после того, как Путин поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения.

Он, как всегда, абсолютно цинично поздравил президента Соединенных Штатов и после этого нанес массированный удар по Украине. Я думаю, неслучайно несколько дней они не только собирали ракеты — мы видели, что у них есть соответствующие силы, они ждали, чтобы не сделать это до поздравления президента Трампа. Владимир Зеленский Президент Украины

Иначе, по его словам, команда президента США и он сам задали бы вопрос о массированном ударе.