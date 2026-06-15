Россия уничтожила здания и уникальную коллекцию костюмов Киностудии Довженко

В киностудии Довженко было около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды, сообщила министерша культуры Татьяна Бережная.

Россия разрушила киностудию Довженко в Киеве

В ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная.

Еще одно чрезвычайно тяжкое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины. Поделиться

По словам чиновника, возник пожар, в результате попадания поврежден костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.

Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды.

Она подчеркнула, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.

Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, сохраняющие украинскую идентичность, память и историю. Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа. Поделиться

Киностудия показала фото с последствиями атаки.