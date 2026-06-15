Россия уничтожила здания и уникальную коллекцию костюмов Киностудии Довженко

В киностудии Довженко было около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды, сообщила министерша культуры Татьяна Бережная.
Главные тезисы
- Российская атака на костюмную коллекцию Киностудии Довженко является попыткой уничтожить культурное наследие и память украинского народа.
- Уничтожена огромная коллекция костюмов и одежды, ценность которых невозможно переоценить.
Россия разрушила киностудию Довженко в Киеве
В ночь на 15 июня россияне атаковали Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве, в результате чего уничтожили самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министерша культуры Татьяна Бережная.
По словам чиновника, возник пожар, в результате попадания поврежден костюмный цех и другие корпуса и здания киностудии.
Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды.
Она подчеркнула, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.
Киностудия показала фото с последствиями атаки.
Страна-террористка продолжает воевать с Киностудией А. Довженко. Разрушен костюмерный цех и остальные здания.
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