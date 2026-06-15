Минобороны РФ придумало циничную причину ударов по Киево-Печерской Лавре

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по Украине, цинично заявив о попадании по военным целям.

Россия лжет о причинах ударов по Киеву

Об этом заявило Министерство обороны России.

Так, российские вооруженные силы якобы нанесли массированный удар "высокоточному оружию" по Киеву, Харькову и Днепру. Целью, по их словам, являлись объекты оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и центры комплектования армии.

Для атаки, по их заявлениям, применялось оружие воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Попадание по Киево-Печерской лавре ведомство в РФ цинично объяснило, что якобы ракета комплекса "Патриот" попала в Лавру — то есть, по версии окупантов, в память ударила украинская противовоздушная оборона. Поделиться

Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты со истекшими сроками годности цинично заявили в РФ.

О попадании по киностудии имени Александра Довженко и терминала "Новой почты" Минобороны России заявило, что в первой локации якобы собирали дроны, а на "Новой почте" хранились товары двойного назначения.

Так, Минобороны страны-агрессорки похвасталось мифическим поражением таких предприятий:

АО «Киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения;

ООО «Беспилотные технологии», осуществляющее крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности;

АО «Завод Маяк», производящее боевые части для БпЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго»;

«Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ;

ООО «Укр Армо Тех», осуществляющее сборку боевых частей (боеприпасов) для БпЛА и ракет разного типа;

«Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», осуществляющих производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БПЛА большой и средней дальности;

ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ЗН-1 групп», производящие сборку боевых частей для БпЛА и ракет разного типа.