Готовий був зустрітися з Путіним під час саміту G7 — Зеленський

Зеленський пропонував Путіну зустрітися

Зустріч щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.

Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом.

Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.

4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.

У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, заявивши про нібито "грубий тон" листа. Водночас він відкинув ідею особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у цьому сенсу".