Готовий був зустрітися з Путіним під час саміту G7 — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися цього тижня.
Головні тези:
- Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7 для обговорення припинення війни на сході України.
- Путін відмовився від особистих переговорів та розкритикував ініціативу Зеленського, вважаючи лист з грубим тоном.
Зеленський пропонував Путіну зустрітися
Зустріч щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.
Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.
4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.
У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, заявивши про нібито "грубий тон" листа. Водночас він відкинув ідею особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у цьому сенсу".
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