Готовий був зустрітися з Путіним під час саміту G7 — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Готовий був зустрітися з Путіним під час саміту G7 — Зеленський

Зеленський
Джерело:  The Guardian

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися цього тижня.

Головні тези:

  • Зеленський запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7 для обговорення припинення війни на сході України.
  • Путін відмовився від особистих переговорів та розкритикував ініціативу Зеленського, вважаючи лист з грубим тоном.

Зеленський пропонував Путіну зустрітися

Зустріч щодо припинення повномасштабної війни РФ проти України могла б відбутися на саміті G7 у Франції (15-17 червня), але російський диктатор не готовий до переговорів.

Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час саміту G7, оскільки там будуть Трамп і Макрон, тобто європейці та американці. Це хороша, на мою думку, дуже хороша нагода зустрітися всім разом.

Глава держави додав, що Європа та США були згодні, а країна-агресорка знову продемонструвала, що не готова до переговорів.

4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа до глави Кремля з пропозицією провести зустріч у третій країні для досягнення домовленостей щодо довготривалого миру.

У відповідь Путін розкритикував ініціативу Зеленського, заявивши про нібито "грубий тон" листа. Водночас він відкинув ідею особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у цьому сенсу".

Глава МЗС України Андрій Сибіга у свою чергу заявив, що Путін втратив шанс вийти з війни, яка зазнає провалу, а міжнародний тиск на Росію надалі лише посилюватиметься.

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