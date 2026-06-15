Готов был встретиться с Путиным во время саммита G7 — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на этой неделе.

Зеленский предлагал Путину встретиться

Встреча по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины могла бы состояться на саммите G7 во Франции (15-17 июня), но российский диктатор не готов к переговорам.

Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы и американцы. Это хороший, по моему мнению, очень хороший случай встретиться всем вместе.

Глава государства добавил, что Европа и США были согласны, а страна-агрессорка снова продемонстрировала, что не готова к переговорам.

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо главе Кремля с предложением провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей относительно долгосрочного мира.

В ответ Путин раскритиковал инициативу Зеленского, заявив о якобы "грубом тоне" письма. В то же время он отверг идею личных переговоров, отметив, что "не видит в этом смысла".