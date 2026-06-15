Готов был встретиться с Путиным во время саммита G7 — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Готов был встретиться с Путиным во время саммита G7 — Зеленский

Зеленский
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Источник:  The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на этой неделе.

Главные тезисы

  • Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7 для обсуждения прекращения войны на востоке Украины, но Путин отказался от личных переговоров.
  • Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо с предложением встречи в третьей стране для достижения договоренностей относительно долгосрочного мира.

Зеленский предлагал Путину встретиться

Встреча по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины могла бы состояться на саммите G7 во Франции (15-17 июня), но российский диктатор не готов к переговорам.

Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, поскольку там будут Трамп и Макрон, то есть европейцы и американцы. Это хороший, по моему мнению, очень хороший случай встретиться всем вместе.

Глава государства добавил, что Европа и США были согласны, а страна-агрессорка снова продемонстрировала, что не готова к переговорам.

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо главе Кремля с предложением провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей относительно долгосрочного мира.

В ответ Путин раскритиковал инициативу Зеленского, заявив о якобы "грубом тоне" письма. В то же время он отверг идею личных переговоров, отметив, что "не видит в этом смысла".

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что Путин упустил шанс выйти из войны, которая испытывает провал, а международное давление на Россию в дальнейшем будет только усиливаться.

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