Готов был встретиться с Путиным во время саммита G7 — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на этой неделе.
Главные тезисы
- Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7 для обсуждения прекращения войны на востоке Украины, но Путин отказался от личных переговоров.
- Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо с предложением встречи в третьей стране для достижения договоренностей относительно долгосрочного мира.
Зеленский предлагал Путину встретиться
Встреча по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины могла бы состояться на саммите G7 во Франции (15-17 июня), но российский диктатор не готов к переговорам.
Глава государства добавил, что Европа и США были согласны, а страна-агрессорка снова продемонстрировала, что не готова к переговорам.
4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо главе Кремля с предложением провести встречу в третьей стране для достижения договоренностей относительно долгосрочного мира.
В ответ Путин раскритиковал инициативу Зеленского, заявив о якобы "грубом тоне" письма. В то же время он отверг идею личных переговоров, отметив, что "не видит в этом смысла".
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