Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 97 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 июня российские захватчики совершали атаку на Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Новая атака РФ на Украину — как отработала ПВО

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел — РФ, Чауда — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.