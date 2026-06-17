Армія РФ ударила по кінно-спортивної школи на Сумщині — загинули коні

Сумська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила атаку російських окупантів на кінно-спортивну школу в регіоні. Працівники закладу не постраждали, однак цей повітряний напад ворог позбавав життя тварин.
Головні тези:
- Ворог свідомо та умисно атакував цивільний об’єкт, де щодня займаються діти.
- Згідно з останніми даними, загинули троє коней.
Російські окупанти атакують беззахисних тварин
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, минулої ночі російські загарбники безпілотником ударили по території кінно-спортивної школи на Сумщині.
Григоров звернув увагу на те, що ворог свідомо та умисно здійснив повітряний напад на цивільний об’єкт, де щодня займалися діти — вихованці школи.
Окрім того, повідомляється, що внаслідок ударів армії РФ на території Сумщини 7 людей постраждали.
Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
Так, протягом минулої доби ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 24 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
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