Армія РФ ударила по кінно-спортивної школи на Сумщині — загинули коні

Сумська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила атаку російських окупантів на кінно-спортивну школу в регіоні. Працівники закладу не постраждали, однак цей повітряний напад ворог позбавав життя тварин.

Російські окупанти атакують беззахисних тварин

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, минулої ночі російські загарбники безпілотником ударили по території кінно-спортивної школи на Сумщині.

Григоров звернув увагу на те, що ворог свідомо та умисно здійснив повітряний напад на цивільний об’єкт, де щодня займалися діти — вихованці школи.

За попередньою інформацією, працівники закладу не постраждали. Удар припав по стайні. На превеликий жаль, є загиблі коні. Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату. Олег Григоров Глава Сумської ОВА

Окрім того, повідомляється, що внаслідок ударів армії РФ на території Сумщини 7 людей постраждали.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Так, протягом минулої доби ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 24 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.