Сили оборони уразили 11 районів зосередження солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили 11 районів зосередження солдатів РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 16 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одинадцять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1575 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 237 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 17 червня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 386 680 (+1 260) осіб;

  • танків — 12 033 (+7) од;

  • бойових броньованих машин — 24 775 (+7) од;

  • артилерійських систем — 44 169 (+51) од;

  • РСЗВ — 1 874 (+2) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 677 (+10) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 355 593 (+2 052) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 107 994 (+486) од;

  • спеціальної техніки — 4 303 (+3) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 94 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіаційних бомб.

Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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