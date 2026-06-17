Сили оборони уразили 11 районів зосередження солдатів РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 16 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно розгромили одинадцять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи та один пункт управління армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1575 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 237 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 17 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 386 680 (+1 260) осіб;
танків — 12 033 (+7) од;
бойових броньованих машин — 24 775 (+7) од;
артилерійських систем — 44 169 (+51) од;
РСЗВ — 1 874 (+2) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 677 (+10) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 355 593 (+2 052) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 107 994 (+486) од;
спеціальної техніки — 4 303 (+3) од.
Крім того, застосував 9872 дрони-камікадзе та здійснив 2800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
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