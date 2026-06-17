4 цивільних загинули внаслідок атак Росії на Донецьку область

Національна поліція України повідомляє, що жертвами нових ударів армії РФ по Донеччині стали 4 мирних мешканців регіону. Окрім того, ще 17 людей були поранені.
Головні тези:
- У Миколаївці поранено чотирьох мирних жителів.
- Росія атакувала Дружківку FPV-дроном, що призвело до загибелі ще одного цивільного.
Росія продовжує тероризувати Донеччину
Російські загарбники накривали вогнем 10 населених пунктів у регіоні.
Як зазначили в НПУ, зафіксовані руйнування 166 цивільних об’єктів. Що важливо розуміти, з них 144 — житлові помешкання.
Цього разу під удар потрапив Слов’янськ — окупанти скинули на місто «КАБ-250», використали РСЗВ «Смерч» і дрони.
Ворог убив трьох цивільних осіб, ще 8 людей були поранені.
Окрім того, наголошується, що ще одна людина була поранена внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” у Новобахметьєвому.
Також вранці о 04:15 ворог здійснив повітряний напад на Дружківку FPV-дроном — загинула людина.
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