4 цивільних загинули внаслідок атак Росії на Донецьку область
Категорія
Україна
Дата публікації

4 цивільних загинули внаслідок атак Росії на Донецьку область

Національна поліція України
Донецька область

Національна поліція України повідомляє, що жертвами нових ударів армії РФ по Донеччині стали 4 мирних мешканців регіону. Окрім того, ще 17 людей були поранені.

Головні тези:

  • У Миколаївці поранено чотирьох мирних жителів.
  • Росія атакувала Дружківку FPV-дроном, що призвело до загибелі ще одного цивільного.

Росія продовжує тероризувати Донеччину

Донеччина. Четверо загиблих і 17 поранених: поліція задокументувала наслідки російських обстрілів, — йдеться в офіційній заяві Національної поліції України.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Російські загарбники накривали вогнем 10 населених пунктів у регіоні.

Як зазначили в НПУ, зафіксовані руйнування 166 цивільних об’єктів. Що важливо розуміти, з них 144 — житлові помешкання.

Цього разу під удар потрапив Слов’янськ — окупанти скинули на місто «КАБ-250», використали РСЗВ «Смерч» і дрони.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Ворог убив трьох цивільних осіб, ще 8 людей були поранені.

Краматорськ витримав 26 атак: шістьма бомбами «КАБ-250», дронами та артилерією. Четверо людей зазнали поранень. У Миколаївці поранено чотирьох мирних жителів.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Окрім того, наголошується, що ще одна людина була поранена внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” у Новобахметьєвому.

Також вранці о 04:15 ворог здійснив повітряний напад на Дружківку FPV-дроном — загинула людина.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 97 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони уразили 11 районів зосередження солдатів РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіатроща Су-24М на Хмельниччині — фото та подробиці трагедії
Офіс Генерального прокурора
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині - усі деталі від ОГП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?