4 цивільних загинули внаслідок атак Росії на Донецьку область

Національна поліція України повідомляє, що жертвами нових ударів армії РФ по Донеччині стали 4 мирних мешканців регіону. Окрім того, ще 17 людей були поранені.

Росія продовжує тероризувати Донеччину

Донеччина. Четверо загиблих і 17 поранених: поліція задокументувала наслідки російських обстрілів, — йдеться в офіційній заяві Національної поліції України. Поширити

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Російські загарбники накривали вогнем 10 населених пунктів у регіоні.

Як зазначили в НПУ, зафіксовані руйнування 166 цивільних об’єктів. Що важливо розуміти, з них 144 — житлові помешкання.

Цього разу під удар потрапив Слов’янськ — окупанти скинули на місто «КАБ-250», використали РСЗВ «Смерч» і дрони.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Ворог убив трьох цивільних осіб, ще 8 людей були поранені.

Краматорськ витримав 26 атак: шістьма бомбами «КАБ-250», дронами та артилерією. Четверо людей зазнали поранень. У Миколаївці поранено чотирьох мирних жителів. Поширити

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Окрім того, наголошується, що ще одна людина була поранена внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” у Новобахметьєвому.