Окупанти атакували дронами Херсон — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти атакували дронами Херсон — є поранені

Херсонська МВА
дрон
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Російський дрон опівдні атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого поранені четверо цивільних, зокрема у важкому стані 17-річна дівчина.

Головні тези:

  • Російські окупанти в Херсоні атакували дронами й поранили четверо цивільних осіб.
  • Серед поранених є 17-річна дівчина у важкому стані з уламковими пораненнями голови та ніг.

Росія атакувала дронами Херсон: 4 поранених

Опівдні російські окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапили 65-річна жінка та 43-річний чоловік. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.

Пізніше в ОВА додали, що до лікарні доставили ще двох постраждалих через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона.

Наголошується, що у важкому стані перебуває 17-річна дівчина. Вона отримала вибухову травму, уламкові поранення голови та ніг. Ще одна 42-річна жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі медики обстежують потерпілу.

За даними МВА, всі четверо травмованих перебували біля одного із супермаркетів.

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