Окупанти атакували дронами Херсон — є поранені

Російський дрон опівдні атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого поранені четверо цивільних, зокрема у важкому стані 17-річна дівчина.

Росія атакувала дронами Херсон: 4 поранених

Опівдні російські окупанти атакували з дрона Корабельний район Херсона. Під ворожий удар потрапили 65-річна жінка та 43-річний чоловік. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.

Пізніше в ОВА додали, що до лікарні доставили ще двох постраждалих через російську дронову атаку у Корабельному районі Херсона.

Наголошується, що у важкому стані перебуває 17-річна дівчина. Вона отримала вибухову травму, уламкові поранення голови та ніг. Ще одна 42-річна жінка дістала мінно-вибухову травму. Наразі медики обстежують потерпілу.