Росія била по Донеччині та Херсонщині — загинули 3 цивільних
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія била по Донеччині та Херсонщині — загинули 3 цивільних

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину
Read in English

Протягом минулої доби через російські атаки в Донецькій та Херсонській областях загинули троє мирних мешканців. Окрім того, наголошується, що ще 24 людей були поранені, зокрема й дитина.

Головні тези:

  • Російські окупанти активно накривали вогнем Херсон та понад 30 населених пунктів області.
  • Під удари потрапили Берислав, Білозерка, Антонівка та інші.

Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину

Росіяни вбили 2 жителя Донеччини: у Білозерському і Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, протягом минулої доби ворог 22 рази обстрілював населені пункти Донеччини.

У Слов'янську відомо про щонайменше 9 потерпілих цивільних.

Окрім того, під удари російських окупантів потрапили 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 10 автівок.

У Шабельківці Краматорської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку; у Петрівці Першій 1 приватний будинок зруйновано і 13 пошкоджено. У Новодонецькому пошкоджено кав'ярню та освітній заклад; у Курициному — інфраструктуру; в Іверському — 33 приватні будинки, — заявив Філашкін.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що 8 червня російські окупанти активно накривали вогнем Херсон та понад 30 населених пунктів області.

Внаслідок цього у регіоні одна людина загинула, ще 13 зазнали були поранені, зокрема й дитина.

Ворог також атакував Берислав, Білозерку, Антонівку, Дар'ївку, Комишани, Придніпровське та інші населені пункти.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Чугуєві загинула вагітна жінка та двоє чоловіків внаслідок ударів Росії
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Атака Росії на Чугуїв - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це стратегічний провал". США публічно принизили Росію в ООН
Дан Негреа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українська авіація уразила 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
авіація ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?