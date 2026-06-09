Росія била по Донеччині та Херсонщині — загинули 3 цивільних

У Шабельківці Краматорської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок. В Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку; у Петрівці Першій 1 приватний будинок зруйновано і 13 пошкоджено. У Новодонецькому пошкоджено кав'ярню та освітній заклад; у Курициному — інфраструктуру; в Іверському — 33 приватні будинки, — заявив Філашкін.