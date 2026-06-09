Росія била по Донеччині та Херсонщині — загинули 3 цивільних

Протягом минулої доби через російські атаки в Донецькій та Херсонській областях загинули троє мирних мешканців. Окрім того, наголошується, що ще 24 людей були поранені, зокрема й дитина.
Головні тези:
- Російські окупанти активно накривали вогнем Херсон та понад 30 населених пунктів області.
- Під удари потрапили Берислав, Білозерка, Антонівка та інші.
Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину
За його словами, протягом минулої доби ворог 22 рази обстрілював населені пункти Донеччини.
У Слов'янську відомо про щонайменше 9 потерпілих цивільних.
Окрім того, під удари російських окупантів потрапили 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 10 автівок.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що 8 червня російські окупанти активно накривали вогнем Херсон та понад 30 населених пунктів області.
Внаслідок цього у регіоні одна людина загинула, ще 13 зазнали були поранені, зокрема й дитина.
Ворог також атакував Берислав, Білозерку, Антонівку, Дар'ївку, Комишани, Придніпровське та інші населені пункти.
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