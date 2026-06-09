Россия била по Донетчине и Херсонщине — погибли 3 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Россия била по Донетчине и Херсонщине — погибли 3 гражданских

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину
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За прошедшие сутки из-за российских атак в Донецкой и Херсонской областях погибли трое мирных жителей. Кроме того, указано, что еще 24 человека были ранены, в том числе и ребенок.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты активно накрывали огнем Херсон и более 30 населенных пунктов области.
  • Под удары попали Берислав, Белозерка, Антоновка и другие.

Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину

Россияне убили 2 жителя Донбасса: в Белозерском и Дружковке. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

По его словам, за прошедшие сутки враг 22 раза обстреливал населенные пункты Донбасса.

В Славянске известно о по меньшей мере 9 пострадавших гражданских.

Кроме того, под удары российских оккупантов попали 12 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания и 10 автомобилей.

В Шабельковке Краматорской общины ранены 2 человека, поврежден частный дом. В Левадном Александровской общины поврежден склад и грузовик; в Петровке Первый 1 частный дом разрушен и 13 поврежден. В Новодонецком повреждены кафе и образовательное учреждение; в Курицыно — инфраструктуру; в Иверском — 33 частных дома, — заявил Филашкин.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что 8 июня российские оккупанты активно накрывали огнем Херсон и более 30 населенных пунктов области.

В результате этого в регионе один человек погиб, еще 13 получили ранения, в том числе и ребенок.

Враг также атаковал Берислав, Белозерку, Антоновку, Дарьевку, Камышаны, Приднепровское и другие населенные пункты.

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