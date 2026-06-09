Россия била по Донетчине и Херсонщине — погибли 3 гражданских

За прошедшие сутки из-за российских атак в Донецкой и Херсонской областях погибли трое мирных жителей. Кроме того, указано, что еще 24 человека были ранены, в том числе и ребенок.
Главные тезисы
- Российские оккупанты активно накрывали огнем Херсон и более 30 населенных пунктов области.
- Под удары попали Берислав, Белозерка, Антоновка и другие.
Последствия новых атак РФ на Херсонщину и Донетчину
По его словам, за прошедшие сутки враг 22 раза обстреливал населенные пункты Донбасса.
В Славянске известно о по меньшей мере 9 пострадавших гражданских.
Кроме того, под удары российских оккупантов попали 12 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания и 10 автомобилей.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин официально подтвердил, что 8 июня российские оккупанты активно накрывали огнем Херсон и более 30 населенных пунктов области.
В результате этого в регионе один человек погиб, еще 13 получили ранения, в том числе и ребенок.
Враг также атаковал Берислав, Белозерку, Антоновку, Дарьевку, Камышаны, Приднепровское и другие населенные пункты.
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