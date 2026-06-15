Оккупанты атаковали дронами Херсон — есть раненые

Российский дрон в полдень атаковал Корабельный район Херсона, в результате чего ранены четверо гражданских, в том числе в тяжелом состоянии 17-летняя девушка.

Россия атаковала дронами Херсон: 4 раненых

В полдень российские оккупанты атаковали с дрона Корабельный район Херсона. Во вражеский удар попали 65-летняя женщина и 43-летний мужчина. Предварительно они получили минно-взрывные травмы.

Позже в ОВА добавили, что в больницу доставили еще двоих пострадавших из-за российской дроновой атаки в Корабельном районе Херсона.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находится 17-летняя девушка. Она получила взрывную травму, обломочные ранения головы и ног. Еще одна 42-летняя женщина получила минно-взрывную травму. В настоящее время медики обследуют потерпевшую.