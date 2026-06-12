Оккупанты нанесли дроновые и артиллерийские удары по Херсонщине — есть раненые

В Херсонской области россияне атаковали села Посад-Покровское и Новорайск из БпЛА, а поселок Камышаны - из артиллерии. Есть раненые.
Главные тезисы
- Оккупанты атаковали села на Херсонщине при помощи дронов и артиллерии, численность пострадавших составила пять человек.
- В результате нападений были ранены мужчины и женщины всех возрастов с различными травмами, трое из которых были госпитализированы.
Россия ранила 5 человек на Херсонщине с начала суток
Около 12:20 россияне атаковали с БпЛА Посад-Покровское Чернобыевской общины.
Позже в ОВА информировали, что количество пострадавших в результате российской атаки на Посад-Покровское возросло до трех. В больницу обратились две женщины. 29-летняя жительница получила минно-взрывную травму, контузию и ухудшение слуха. Она будет лечиться амбулаторно.
У другой 36-летней жительницы — минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги. Ее госпитализировали для оказания дальнейшей помощи.
А ориентировочно в 10:00 российский БПЛА попал в один из жилых домов в Новорайске. Здесь из-за атаки минно-взрывную травму и ранение ноги получила 61-летняя женщина. Пострадала — под наблюдением медиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-