Окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по Херсонщині — є поранені

На Херсонщині росіяни атакували села Посад-Покровське та Новорайськ з БпЛА, а селище Комишани - з артилерії. Є поранені.

Росія поранила 5 людей на Херсонщині від початку доби

Близько 12:20 росіяни атакували з БпЛА Посад-Покровське Чорнобаївської громади.

Як зазначається, внаслідок дронового удару поранень зазнав 41-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні в середньому стані тяжкості. Поширити

Пізніше в ОВА інформували, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Посад-Покровське зросла до трьох. До лікарні звернулись дві жінки. 29-річна жителька зазнала мінно-вибухової травми, контузії та погіршення слуху. Вона лікуватиметься амбулаторно.

В іншої 36-річної мешканки - мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Її ушпиталили для надання подальшої допомоги.

А орієнтовно о 10:00 російський БпЛА влучив в один із житлових будинків у Новорайську. Тут через атаку мінно-вибухову травму та поранення ноги отримала 61-річна жінка. Наразі потерпіла — під наглядом медиків.