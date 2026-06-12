Окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по Херсонщині — є поранені

На Херсонщині росіяни атакували села Посад-Покровське та Новорайськ з БпЛА, а селище Комишани - з артилерії. Є поранені.
Головні тези:
- Окупанти атакували села Посад-Покровське та Новорайськ з дронів, а селище Комишани - з артилерії.
- У результаті нападів є п'ятеро поранених, серед яких жінки та чоловіки різного віку з різними травмами.
Росія поранила 5 людей на Херсонщині від початку доби
Близько 12:20 росіяни атакували з БпЛА Посад-Покровське Чорнобаївської громади.
Пізніше в ОВА інформували, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Посад-Покровське зросла до трьох. До лікарні звернулись дві жінки. 29-річна жителька зазнала мінно-вибухової травми, контузії та погіршення слуху. Вона лікуватиметься амбулаторно.
В іншої 36-річної мешканки - мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Її ушпиталили для надання подальшої допомоги.
А орієнтовно о 10:00 російський БпЛА влучив в один із житлових будинків у Новорайську. Тут через атаку мінно-вибухову травму та поранення ноги отримала 61-річна жінка. Наразі потерпіла — під наглядом медиків.
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