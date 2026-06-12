Окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по Херсонщині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти завдали дронових та артилерійських ударів по Херсонщині — є поранені

Херсонська ОВА
Херсонщина

На Херсонщині росіяни атакували села Посад-Покровське та Новорайськ з БпЛА, а селище Комишани - з артилерії. Є поранені.

Головні тези:

  • Окупанти атакували села Посад-Покровське та Новорайськ з дронів, а селище Комишани - з артилерії.
  • У результаті нападів є п'ятеро поранених, серед яких жінки та чоловіки різного віку з різними травмами.

Росія поранила 5 людей на Херсонщині від початку доби

Близько 12:20 росіяни атакували з БпЛА Посад-Покровське Чорнобаївської громади.

Як зазначається, внаслідок дронового удару поранень зазнав 41-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча. Бригада «швидкої» доставила потерпілого до лікарні в середньому стані тяжкості.

Пізніше в ОВА інформували, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Посад-Покровське зросла до трьох. До лікарні звернулись дві жінки. 29-річна жителька зазнала мінно-вибухової травми, контузії та погіршення слуху. Вона лікуватиметься амбулаторно.

В іншої 36-річної мешканки - мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Її ушпиталили для надання подальшої допомоги.

А орієнтовно о 10:00 російський БпЛА влучив в один із житлових будинків у Новорайську. Тут через атаку мінно-вибухову травму та поранення ноги отримала 61-річна жінка. Наразі потерпіла — під наглядом медиків.

Ще орієнтовно о 12:40 росіяни вкрили з артилерії селище Комишани. Через атаку поранень зазнав 33-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес, а також ушкодження обличчя та тіла.

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