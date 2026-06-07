2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині

Протягом минулої доби в Херсонській та Донецькій областях жертвами російських атак стали ще двоє мирних мешканців. Окрім того, 19 цивільних дістали поранення.

Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину

Росія вбиває цивільних! За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 5 мирних мешканців у регіоні протягом минулої доби дістали поранення різного ступеня важкості.

Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи — 4107 і 9589.

У Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Згідно з останніми даними, окупанти пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що ворог понівечив водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.