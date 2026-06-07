2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині

Протягом минулої доби в Херсонській та Донецькій областях жертвами російських атак стали ще двоє мирних мешканців. Окрім того, 19 цивільних дістали поранення.
Головні тези:
- Про загиблих повідомляють у Краматорську і Дружківці.
- 14 людей постраждали у Херсонській області.
Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину
За його словами, ще 5 мирних мешканців у регіоні протягом минулої доби дістали поранення різного ступеня важкості.
Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи — 4107 і 9589.
У Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.
Згідно з останніми даними, окупанти пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.
Окрім того, вказано, що ворог понівечив водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російську агресію в області 14 цивільних були поранені.
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