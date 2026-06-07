2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
2 людини загинули внаслідок ударів РФ по Херсонщині та Донеччині
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Протягом минулої доби в Херсонській та Донецькій областях жертвами російських атак стали ще двоє мирних мешканців. Окрім того, 19 цивільних дістали поранення.

Головні тези:

  • Про загиблих повідомляють у Краматорську і Дружківці.
  • 14 людей постраждали у Херсонській області.

Наслідки нових атак РФ на Херсонщину та Донеччину

Росія вбиває цивільних! За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОВА

За його словами, ще 5 мирних мешканців у регіоні протягом минулої доби дістали поранення різного ступеня важкості.

Філашкін звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи — 4107 і 9589.

У Херсонській області російські загарбники завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Згідно з останніми даними, окупанти пошкодили 8 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

Окрім того, вказано, що ворог понівечив водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію в області 14 цивільних були поранені.

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