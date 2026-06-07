Українські воїни ліквідували ще 1350 російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 6 червня авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1565 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 7 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 373 620 (+1350) осіб;
танків — 11 989 (+6) од;
бойових броньованих машин — 24 700 (+4) од;
артилерійських систем — 43 479 (+82) од;
РСЗВ — 1 844 (+7) од;
засобів ППО — 1 407 (+2) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 595 (+10) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 334 063 (+2245) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 104 051 (+393) од;
спеціальної техніки — 4 257 (+4) од.
Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.
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