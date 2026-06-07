Українські воїни ліквідували ще 1350 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1350 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 6 червня авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу противника, дві артилерійські системи та вісім ворожих пунктів управління безпілотними літальними апаратами армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1565 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 223 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 7 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 373 620 (+1350) осіб;

  • танків — 11 989 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 24 700 (+4) од;

  • артилерійських систем — 43 479 (+82) од;

  • РСЗВ — 1 844 (+7) од;

  • засобів ППО — 1 407 (+2) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 595 (+10) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 334 063 (+2245) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 104 051 (+393) од;

  • спеціальної техніки — 4 257 (+4) од.

Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб.

Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракети Meteor на винищувачах Gripen здатні відтіснити авіацію РФ від кордонів України
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російський екоцид завдав Україні збитків на 6,9 трлн грн
Дмитро Лубінець
Російський екоцид призводить до жахливих наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО звітує про знешкодження 215 цілей під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?