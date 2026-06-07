Украинские воины ликвидировали еще 1350 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 6 июня авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава противника, две артиллерийские системы и восемь вражеских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1565 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 223 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 7 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.2026 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 373 620 (+1350) человек;
танков — 11 989 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 24 700 (+4) ед;
артиллерийских систем — 43 479 (+82) ед;
РСЗО — 1 844 (+7) ед;
средств ПВО — 1 407 (+2) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1595 (+10) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 334 063 (+2245) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 104 051 (+393) ед;
специальной техники — 4 257 (+4) ед.
Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня.
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