ПВО обезвредила 215 целей во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 215 целей во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны. Подтверждено попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях.
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Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские захватчики совершали нападение на Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецкой обл.; Чауда, ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражескиз БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины

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