ПВО обезвредила 215 целей во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, российские захватчики совершали нападение на Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецкой обл.; Чауда, ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
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